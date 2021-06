Lors du match nul de l’Equipe de France, 2-2, contre le Portugal, Karim Benzema s’est offert un doublé, pour son plus grand bonheur.

De retour en Equipe de France, cinq ans après, Karim Benzema a enfin marqué. Contre le Portugal il s’est offert un doublé, 45+2 sur penalty et 47e minute. A l’issue du match, il a exprimé sa fierté au micro de Bein Sport : « Beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Je pense que tout le monde l’attendait. Il y avait cette pression un peu sur moi de tout le pays. Mais je suis un joueur de foot, un professionnel et j’avais aussi besoin de cette pression. Ça fait plaisir de marquer et en plus nous sommes qualifiés. En club, j’ai l’habitude de marquer et c’est sûr que j’avais envie de marquer dans cette équipe-là, car je sais que les buts sont très importants dans cette compétition. »

La France termine premiere du groupe F avec 5 points et jouera la Suisse, à Bucarest, lundi à 21h en huitième de finale de l’Euro 2020.