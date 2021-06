Hier soir, Karim Benzema a de nouveau porté le maillot de l’Equipe de France lors de la victoire 3-0 contre le Pays de Galles, en match de préparation à l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet). Malgré son manque de réussite, il a été précieux dans le jeu.

L’attaquant du Real Madrid a manqué de réussite avec un pénalty stoppé par le gardien Gallois, touché le poteau. Le plus important pour Johan Micoud est l’apport de l’attaquant dans le jeu : « Je trouve que quand tu as des joueurs comme Benzema qui montrent cet exemple, ça rejaillit sur l’équipe, avant de prendre l’exemple de la talonnade de Kylian Mbappé sur le but d’Antoine Griezmann. Mbappé, je l’ai rarement vu faire ça : c’est un geste technique de grande classe qui amène une option pour libérer Griezmann. C’est vrai qu’il a tendance à faire plusieurs touches et là, sur le coup, il fait un geste fantastique. Et moi je dirais que le fait qu’il y ait Benzema, ça amène ça. L’attaquant du Real Madrid a manqué de réussite avec un pénalty stoppé par le gardien Gallois, touché le poteau. Je trouve que quand tu as des joueurs comme Benzema qui montrent cet exemple, ça rejaillit sur l’équipe, avant de prendre l’exemple de la talonnade de Kylian Mbappé sur le but d’Antoine Griezmann. Mbappé, je l’ai rarement vu faire ça : c’est un geste technique de grande classe qui amène une option pour libérer Griezmann. C’est vrai qu’il a tendance à faire plusieurs touches et là, sur le coup, il fait un geste fantastique. Et moi je dirais que le fait qu’il y ait Benzema, ça amène ça. »