L’Equipe de France s’est imposé 3-0 contre le Pays de Galles lors de son premier match de préparation à l’Euro 2020. Pour le capitaine, Hugo Lloris, qui fete sa centième sélection avec le brassard, son équipe a réalisé un bon match collectif.

Historique Hugo Lloris, 100e match en tant que capitaine de l’Equipe de France lors de la victoire 3-0 contre le Pays de Galles, Il savoure ce match sans prendre de but : « On a tous demandé à l’arbitre de ne pas expulser le joueur gallois. On aurait préféré finir le match à onze contre onze. Il y a des choses positives, on a notamment réalisé de très belles choses dans les phases offensives. Le score aurait pu être plus large, mais cela résume bien la physionomie du match. Dans l’ensemble, c’est positif. Une fois le rythme du match pris, on a su imposer notre façon de jouer et on est montés crescendo dans le match. Bien sûr, c’était plus facile à 11 contre 10. Le plus important est qu’on gagne. Célébrer la 100e en tant que capitaine avec le clean-sheet, c’est encore mieux ».

Prochain rendez-vousmardi face à l’Ecosse en amical avant le début de l’Euro contre l’Allemagne à Munich le 15 juin prochain.