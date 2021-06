L’Equipe de France affronte le Portugal, demain à 21h, pour le compte de la troisième journée de la phase de groupe. En conférence de presse, Hugo Lloris évoque la difficulté de la compétition.

Ce championnat d’Europe se dispute en pleine pandémie de Covid-19, le capitaine de l’Equipe de France évoque la difficulté de la compétition en cette période de crise sanitaire : « Il est important de souligner que c’est une chance et un privilège de représenter son pays dans une compétition. Ça nous demande un sacrifice au niveau de nos proches, on connaît le contexte sanitaire et on se doit de le respecter. C’est un manque bien sûr de ne pas être au contact de ses enfants. Même si on peut s’en rapprocher avec des appels vidéos, c’est important de rester en contact et de partager ces moments même si on préfèrerait les avoir à nos côtés. Tous les joueurs concernés par la compétition sont à la même enseigne, le plus important c’est de rester professionnel et concentré sur nos objectifs. »

Déjà qualifié en huitième de finale, les bleus peuvent finir en tête du Groupe F devant l’Allemagne et le Portugal, s’ils s’imposent contre les champions d’Europe en titre.