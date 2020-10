Antoine Griezmann n’a pas brillé avec l’équipe de France ce dimanche soir face au Portugal (0-0) en Ligue des Nations. Alain Giresse ne lui remet pas la faute dessus et critique la stratégie de Deschamps.

“Le problème c’est qu’actuellement il est en totale perte de confiance et Didier le fait jouer pour justement lui redonner cette confiance qu’il n’a plus. Là, il a joué comme un dix, mais ce n’est pas un dix Griezmann. On a toujours dit que le joueur qui devait tourner autour de Giroud ce devait être lui. À la Coupe du monde, c’était comme ça avec Mbappé sur un côté et Matuidi de l’autre“, a déclaré Giresse dans une interview accordée à l’Équipe publiée ce lundi.

Ce dimanche, la France n’a pas reussi à faire l’écart avec le Portugal, qui se sont quittés sur un nul 0-0. Les deux équipes sont ainsi restés en tête de leur groupe avec 7 points.