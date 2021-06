Olivier Giroud, 35 ans, remplaçant depuis de le retour de Karim Benzema, en équipe de France, assure qu’il a encore le niveau pour aider l’Equipe de France malgré la concurrence à son poste.

Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Ousmane Dembele … voilà la concurrence d’Olivier Giroud pour ce championnat d’Europe 2020. Titulaire lors du sacre mondial en 2018, le retour de l’attaquant du Real Madrid a changé le statut du champion de France 2012 avec Montpellier. Dans les colonnes du Figaro, il explique que la concurrence ne lui fait pas au contraire, au contraire, il redouble d’effort pour gagner sa place dans le onze de Didier Deschamps : « L’équipe de France bénéficie d’une force de frappe assez incroyable, mais j’ai une carte à jouer, car il n’y a pas d’autres joueurs dans mon profil. Je suis là pour répondre présent et apporter ce que je sais faire à l’équipe. J’ai la caisse, l’envie, et, si les jeunes veulent me bouger, il faudra qu’ils soient prêts aussi. Je ne suis pas fini, loin de là. Comptez sur moi, papy n’est pas mort ! J’ai bientôt 35 ans, mais les crocs d’un mec de 20 ans. Il n’y a aucune raison de se taper dessus avec Karim. Les déclarations qu’il a eues sur moi m’ont plus fait sourire et marrer qu’autre chose. Encore une fois, il faut savoir pardonner et ne pas être rancunier. Ma foi me permet d’être en paix. »

Olivier Girourd qui a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea a marqué 46 buts en 109 sélections avec l’Equipe de France. Il a également récemment prolongé son contrat avec le club londonien mais pourrait partir afin de gagner du temps de jeu.