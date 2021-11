Olivier Giroud, était invité de l’émission « C à vous », sur France 5. L’occasion pour lui d’évoquer son avenir en Équipe de France. L’attaquant de l’AC Milan annonce s’être mis en retrait mais ne souhaite pas annoncer sa retraite internationale pour le moment.

Olivier Giroud, n’est plus apparu avec le maillot de l’équipe de France depuis le match contre la Suisse à l’Euro le 28 juin, il n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de septembre, ni pour celui d’octobre, et pas non plus pour celui de novembre, mais Olivier Giroud (35 ans) fait toujours l’actualité en équipe de France.

S’il espère encore être convoqué par Didier Deschamps, l’attaquant annonce sa mise en retrait même s’il ne souhaite pas annoncer sa retraite internationale: « Bien sûr que je serais heureux si je pouvais y retourner (chez les Bleus), a-t-il confié. Je n’ai pas pris ma retraite et je ne pense pas que je l’annoncerai un jour car c’est toujours un honneur d’être appelé en équipe de France. Si le coach a besoin de moi, je répondrai présent. Mais j’ai pris un peu de recul par rapport à ça, je me concentre sur mon club, le Milan AC, je passe aussi un peu plus de temps avec ma famille, ce qu’il y a de plus cher pour moi, et on verra de quoi l’avenir sera fait. J’ai déjà eu énormément de chance. Je me considère comme béni d’avoir pu réaliser mon rêve de gosse. »