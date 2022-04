Dans une interview accordée au Canal Football Club, Wesley Fofana, défenseur central de Leicester a affiché chez ambitions avec l’équipe de france. Le natif de Marseille souhaite joueur la prochaine coupe du monde avec le maillot tricolore.

Wesley Fofana à la coupe du monde 2022 avec l’équipe de france ? Le défenseur central formé à l’AS Saint-Etienne a exprimé son envie de devenir international dans un avenir proche avec en ligne de mire la prochaine coupe du monde, qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain.

« Les Bleus, franchement, c’est la prochaine étape et un objectif. Je ne peux pas dire que ce n’est qu’un objectif, parce que ça voudrait dire ‘peut-être dans 5 ans’. Non ! C’est un objectif, mais c’est la prochaine étape. Je veux aller en équipe de France à mon retour le plus rapidement possible parce que j’en ai la détermination et j’en ai l’envie, j’ai envie de représenter mon pays. Je sais qu’en décembre, il y a de grandes échéances je suis déterminé à revenir en force pour le Mondial au Qatar », a lancé le natif de Marseille au micro du Canal Football.

Wesley Fofana, qui s’est gravement blessé en début de saison, a fait son retour sur les terrains. Le vainqueur de la Coupe Gambardella 2019 avec l’ASSE a joué deux matchs cette saison avec un but marqué contre Rennes en huitième de finale retour de Ligue Europa Conférence.