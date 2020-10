Gardienne de l’Equipe de France féminine, Pauline Peyraud-Magnin a dévoilé publiquement son homosexualité.

Dans un entretien dédié au site “l’Equipière”, elle s’est confié sur sa vie et assume à 100% son homosexualité espérant que cette initiative fasse avancer les choses dans un monde du football très masculin.

“Je n’ai plus envie de me cacher, plus envie de me briser. Je n’ai pas posté ces photos avec ma copine parce que les gens ont le droit de savoir, mais juste parce que je n’ai pas peur de dire qui je suis. Dans d’autres pays, j’ai plein d’amis, hétéro, homo, célibataires, et, en fait, on ne se pose pas cette question. Et c’est ce que j’aimerais pour la France : qu’on ne se pose plus cette question. Je reviens à ce que je disais: j’en parle maintenant pour ne plus en parler après.” Explique celle qui évolue à l’Atletico Madrid. Voyons maintenant si son message va enfin passer et entraîner d’autres coming out.