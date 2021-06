L’Equipe de France a été tenue en échec par la Hongrie, 1-1, lors de la deuxième journée de la phase de groupe de l’UEFA Euro 2020. Un match où Karim Benzema aura une nouvelle fois manqué de réalisme.

De retour cinq ans après sa dernière sélection, Karim Benzema participe actuellement à l’Euro 2020 avec l’Equipe de France. En préparation, il a manqué un penalty alors de la victoire 3-0 du Pays de Galles. Face à l’Allemagne, il a marqué un but refusé pour une position de hors jeu. Cet après-midi lors du match nul face à la Hongrie, 1-1, l’attaquant du Real Madrid a manque de réalise devant le but. Ce n’est pas un problème pour le sélectionneur, Didier Deschamps qui lui fait entièrement confiance : « Avec l’expérience qui est la sienne et le vécu qui est le sien, je ne pense pas qu’il y ait de doutes à avoir. Il fait de très bonnes choses, il lui manque de concrétiser comme lors de nos matches amicaux. Il a suffisamment de vécu pour passer outre. Évidemment, il sait qu’il est attendu sur cet aspect-là et je lui ai dit : « ce n’est pas que ça ». Un attaquant a besoin de marquer, l’essentiel est qu’il garde confiance et surtout ma confiance . »

Karim Benzema sera dans le groupe de l’Equipe de France face au Portugal, champion d’Europe en titre, le 23 juin prochain lors du dernier match de poule.