Triste nouvelle pour le sélectionneur de l’Equipe de France Didier Deschamps qui a perdu son père ce mardi. Il a quitté le rassemblement de l’équipe nationale de manière provisoire.

Dans un communiqué, le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, a révélé la raison du départ de l’ancien coach de la Juventus, de l’AS Monaco et de l’OM et l’a assuré de son plein soutien : “C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès du père de Didier (Deschamps) ce (mardi) matin. Didier est allé rejoindre ses proches et je l’assure de toute mon amitié et de mon soutien dans cette épreuve.” Ce mardi après-midi, l’adjoint du sélectionneur, Guy Stéphan, a assuré l’entraînement des Bleus. Le prochain match de l’Équipe de France se jouera ce vendredi, à 20h45, face au Danemark, dans le cadre de la Ligue des Nations. Nous adressons nos plus sincères condoléances au sélectionneur de l’EDF.