À la veille de France – Portugal comptant pour la troisième et dernière journée la phase de groupe de l’UEFA Euro 2020, Didier Deschamps était en conférence de presse.

Durant ce point presse, le sélectionneur a évoqué, la blessure de Ousmane Dembélé, le positionnement d’Antoine Griezmann sur le terrain et la possible premiere place du groupe F : « L’ambition est d’obtenir le meilleur résultat possible demain, avec une incidence sur le classement et accessoirement sur l’adversaire de demain. Il faut jouer ce match pour chercher le mieux possible. Dans la situation où on aurait six points aujourd’hui, j’aurais eu la même réflexion. Dans cette situation, un résultat négatif aurait eu la même incidence sur le classement dans le groupe. Aujourd’hui, on a l’assurance d’être en huitièmes de finale. Ce qui nous offre une certaine tranquilité, qui ne va pas à l’encontre de l’ambition qui est la nôtre. Je réfléchis depuis le dernier match, en sachant qu’on se doit d’aller faire le meilleur résultat possible demain. C’est un moment triste pour lui et le groupe aussi. On perd un atout offensif. Entre chaque match, je réfléchis toujours aux blessures. Je dois toujours garder l’équipe la plus compétitive pour obtenir les meilleurs résultats. Vous allez dire que je fais de la langue de bois. Mais je peux être amené à faire des changements pour le troisième match, comme l’adversaire pourrait être amené à en faire aussi. Je sais très bien qu’il est capable de jouer à tous les postes offensifs, et que sa position préferentielle est évidemment dans l’axe. Au-delà de ça, c’est une réflexion plus générale par rapport au fait que ça peut avoir une incidence sur l’équilibre de l’équipe, qu’on soit plus dangereux avec une animation meilleure. On est capables de faire mieux. Parler d’incompréhension, c’est impossible de par la relation technique. Il y a Kylian, aussi. Plus les attaquants ont le ballon plus tôt, mieux c’est. Donc ça vient aussi de nos défenseurs et de nos milieux, pour les toucher plus rapidement. »

L’Equipe de France, déjà qualifiée en huitième de finale peut finir premier du groupe F et affronter un huitième de finale un troisième de groupe.