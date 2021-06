L’Equipe de France s’est imposé 3-0 contre le Pays de Galles lors de son premier match de préparation à l’Euro 2020. Durant ce match Karim Benzema a manqué de réussite ce qui n’inquiète pas Didier Deschamps.

Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, s’est exprimé sur la prestation de Karim Benzema lors de la victoire 3-0 contre le Pays de Galles en match de préparation à l’Euro 2020 qui se déroule du 11 juin au 11 juillet prochain. L’attaquant du Real Madrid a manqué un pénalty, touché le poteau, un manque de réussite qui n’inquiète pas le sélectionneur : « Karim a été malheureux, mais il a été bien présent avec son aisance technique. Un but lui aurait fait plaisir, et moi aussi, mais s’il les garde pour après. C’était un moment important pour lui, certainement. Après, il s’inscrit dans un collectif par rapport à la manière dont il joue. » Didier Deschamps évoque également le match du trio : Benzema, Mbappé, Griezmann : » Il n’y a pas de position fixe. Je leur laisse une totale liberté. Évidemment à la perte du ballon ils savent ce qu’ils doivent faire pour compenser, les trois ne doivent pas être déconnectés des autres. Quand l’un est écarté ou décroche, l’autre va plus en profondeur. Leurs profils sont complémentaires. »