Didier Deschamps a donné une interview pour RTL à quelques jours de l’Euro 2020 (11 juin – 11 juillet) où il a affirmé son envie de continuer au de la de la coupe du monde 2022 au Qatar.

Mardi prochain, les Bleus disputeront leur second et dernier match de préparation face à la Bulgarie avant de s’envoler pour Munich où ils affronteront l’Allemagne le 15 juin lors du premier match de la phase de poule du championnat d’Europe. Présent sur les ondes de la radio RTL, Didier Deschamps a exprimé son envie de prolonger l’aventure avec les Bleus au-délà de la coupe du monde 2022 au Qatar : « Il faut qu’on veuille me garder, pour ça il faut des résultats aussi. Je ferai autre chose à un moment, mais je suis épanoui dans cette fonction de sélectionneur. Je n’y pense pas aujourd’hui. Je suis très bien là, je suis très heureux, épanoui. Je vais même peut-être continuer après 2022 avec l’accord de mon président même si je suis soumis aux résultats. Je suis là et je suis encore là pour un petit moment. »