Didier Deschamps a donné sa liste pour les prochaines échéances de l’Equipe de France qui disputera les qualifications pour l Coupe du monde 2022. Il y a des surprises.

L’opération reconquête est en marche pour l’équipe de France. Ce jeudi, le sélectionneur a dévoilé les 23 joueurs appelés pour les trois rencontres contre la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg (mercredi 1er septembre), l’Ukraine à Kiev (samedi 4 septembre) et la Finlande à Lyon (mardi 7 septembre). Grande première pour Les milieux Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et Jordan Veretout (AS Rome) ainsi que le latéral gauche du Milan AC Theo Hernandez et le joueur du Bayer Leverkusen Moussa Diaby. Si l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema est reconduit, l’absence du nouvel avant-centre de l’AC Milan Olivier Giroud constitue le fait majeur de ce rassemblement.