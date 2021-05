Sélectionneur de l’Equipe de France de football, Didier Deschamps est revenu sur le retour de Karim Benzema et donne plus de détails à ce sujet. Il confirme avoir eu une discussion avec l’attaquant du Real Madrid avant de prendre sa décision de le rappeler.

Devant les médias, Deschamps a fait le point sur la situation et semble apprécier le retour de l’ancien lyonnais en équipe nationale. « Je ne fais que des choix sportifs. La rencontre ? C’était la condition première. Sans ça, rien n’était possible de son côté comme du mien. On peut parler d’une conviction profonde. Je ne raconterai pas. Le pardon, c’est un bien grand mot. Depuis que je suis sélectionneur, j’ai eu certaines situations avec certains joueurs. Mais je n’ai jamais eu une opposition radicale, » a confié le coach tricolore.

Avant de revenir sur la nature profonde de la discussion. « Il en avait besoin et moi aussi. Ce sont les évolutions qui font que… Je prends le temps, il y a des plus, des moins. Il y a ce que je ressens par rapport à mon groupe, pas par rapport à moi. Pourquoi ça ne s’est pas fait avant ? Ça ne s’est pas avant mais ça s’est fait. Si ça s’est fait, c’est que ça s’est bien passé. Qui a fait le premier pas ? Est-ce vraiment important de le savoir ? Ça se saura avec le temps, non pas que je veuille cacher le contenu. Il n’y a que lui et moi (qui le savent). On n’a pas parlé que de football, on a parlé de la famille aussi. On ne peut pas revenir en arrière, ça ne sert à rien de refaire l’histoire. Ça s’est passé comme ça pour différentes raisons. D’accord, ça aurait pu se passer avant, ça ne s’est pas fait. Parlons de maintenant. Je n’ai pas les yeux dans le rétro. Ce qui m’intéresse, c’est aujourd’hui et demain, » a-t-il lâché.