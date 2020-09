Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps annonce qu’il dévoilera sa liste pour la prochaine Ligue des Nations le 1er octobre prochain.

A partir de 14 heures, il communiquera la liste des joueurs retenus pour le match amical face à l’Ukraine (7 octobre) et les deux matchs de Ligue des Nations contre le Portugal (11 octobre) et la Croatie (14 octobre). Convoqué lors du dernier rassemblement, mais forfait à cause du coronavirus, Houssem Aouar aura peut être une nouvelle chance…