Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps était en conférence de presse ce jeudi après-midi pour dévoiler sa liste de 26 joueurs pour les trois prochains matchs des Bleus. Il a également évoqué le cas Paul Pogba absent de cette liste.

Le double champion du mode 1998 et 2018 a rassuré tout le monde sur l’état de santé de son milieu de terrain et confirme qu’il va mieux. S’il n’est pas convoqué pour le rassemblement des Bleus, il devrait tout naturellement avoir sa place pour le prochain Euro même si le sélectionneur souhaite qu’il retrouve le rythme de la compétition.

« Pour Paul, j’ai échangé assez souvent avec lui, il va bien. Il a repris les séances collectives et il est dans le groupe de Manchester United pour le match d’Europa League ce soir face à Milan. Il est guéri, après il jouera un peu, il a aussi un match important contre Leicester ce week-end, ce qui va lui permettre de retrouver un peu de rythme. Je ne le prends pas car il n’est pas à 100% et je ne veux pas avoir un joueur sur une jambe, mais Paul a une place importante dans ce groupe et il le sait parfaitement. Il est très attaché à l’Equipe de France, c’est un cadre et le fait qu’il soit rétabli est une très bonne nouvelle pour l’Equipe de France et pour lui aussi. » A indiqué le coach des Bleus au moment de répondre aux questions des médias.