Présent en conférence de presse à la veille d’affronter la Suisse en huitième de finale de l’Euro 2020. Didier Deschamps fait face à de nombreux absents dans le secteur défensif.

Lucas Digne et Jules Koundé ne seront pas disponible demain contre la Nati pour le première match de la phase à élimination directe. Lucas Hernandez sera bien disponible mais on ne sait pas dans quel condition physique. Si dans un premier temps, le sélectionneur a mis en place une défense à 3, aujourd’hui selon les informations de Bein Sport, lors d’une opposition à 10 contre 10, il a mis en placé une défense à 4 avec Lenglet dans l’axe et Kimpembe à gauche. En conférence de presse, le sélectionneur à fait de la langue de bois au moment d’évoquer le système de jeu qu’il utilisera contre la Nati : « C’est une option. Comme je le fais à chaque fois, je réfléchis, j’analyse, je discute avec les observateurs. Je prendrai la meilleure option pour être dangereux contre la Suisse. C’est une option, qui peut être prise ou pas. »