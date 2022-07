Dans une interview accordée à l’Équipe, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, confie avoir fixé un rendez-vous avec son sélectionneur, Didier Deschamps, à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cette rencontre fait suite au mois de juin catastrophique des Bleus.

Didier Deschamps sera t-il sur le banc de l’Équipe de France lors du mondial 2022 au Qatar ? Avec deux défaites et deux nuls au mois de juin lors des quatre premières journées de la Ligue des Nations, l’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille a été fragilisé à quelques mois de remettre le titre de champion du monde en jeu. Ce samedi, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a annonce vouloir s’entretenir avec le technicien suite à cette débâcle, dans les colonnes de l’Équipe.

« Il va venir passer une journée avec moi à Guingamp, a expliqué le Breton ce samedi dans les colonnes de L’Equipe. Passer un peu de temps ensemble, c’est pas mal. J’aime bien ces moments-là. Je l’invite au mois de juillet, on va parler de l’organisation de la Coupe du monde, tranquillement en tête à tête. Il faut que l’on voie ce que l’on a fait de bien, ce que l’on a fait de mal et ce que l’on peut améliorer. Pour moi, c’est nécessaire. J’ai toute confiance en lui. Pour le moment, on est en harmonie totale. Mais comme je l’ai toujours dit, il n’y aura pas de prolongation de son contrat avant la compétition. (…) Il vaut mieux faire des analyses après la Coupe du monde qu’avant… Si on a gagné, on sortira les trombones. Mais si on a perdu, il faudra peut-être discuter », a glissé l’homme de 80 ans.

Pour rappel, l’Équipe de france, championne du monde en 2018, se trouve dans le groupe D avec le Danemark, l’Australie et la Tunisie. Les bleus devront finir dans les deux premières places pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre prochain au Qatar.