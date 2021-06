Pour son deuxième match lors de cet Euro 2020; l’Equipe de France a fait match nul, 1-1, contre la Hongrie. Un résultat surprenant qui n’inquiète pas Corentin Tolisso.

Malgré cette contre performance contre la Hongrie, l’Equipe de France conserve la tête du groupe F avec 4 points. Face à la Hongrie, les bleus n’ont pas réalisé leur meilleur match mais ce la n’inquiète pas Corentin Tolisso, rentré à la 79e minute à la place de Paul Pogba : « Non, je pense qu’il faut étudier ce qui a bien été et moins bien été, c’est à nous de continuer à travailler, on a gagné un match on n’a pas dit qu’on était tout en haut. Là on a fait match nul, on n’est pas tout en bas. Il ne faut pas tout remettre en cause. On a encore trois-quatre jours pour travailler avant le Portugal. »

Les bleus affronteront le Portugal, le 23 juin prochain à 21h lors du dernier match de poule. Un match important pour valider première place et la qualification en huitième de finale de ce championnat d’Europe.