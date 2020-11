Ce mardi à 20h45, l’Équipe de France reçoit la Suède pour la dernière journée de la Ligue des Nations. Assuré d’être qualifié, Didier Deschamps devrait faire tourner. À signaler, le retour d’un certain Kylian Mbappé.

Le prodige est de retour. D’ores et déjà qualifié pour le Final Four de la Ligue des Nations d’octobre 2021, l’Équipe de France reçoit la Suède ce soir au Stade de France. À 21h, les hommes de Didier Deschamps vont conclure la première phase de la compétition. Et le sélectionneur devrait faire tourner. Celui-ci pourra notamment compter sur le revenant Kylian Mbappé.

De retour pour vous jouer un mauvais tour

Absent à cause d’une blessure musculaire depuis le 31 octobre, Kylian Mbappé a manqué 4 rencontres. Deux avec le PSG : la victoire contre Rennes 3-0, et la défaite à Leipzig 2-1. Et deux avec l’équipe de France : la défaite en amicale face à la Finlande 0-2, et la victoire fondamentale au Portugal 1-0. Mais bonne nouvelle, l’attaquant est bien de retour. Et devrait débuter face à la Suède.



« Kylian va bien, il a fait la séance collective hier (dimanche). On a fait les choses progressivement pour l’amener à être disponible. Je prendrai le temps de discuter avec lui. Il voulait être présent pour le match de demain (mardi) et si tout se passe bien, il le sera. » A expliqué Didier Deschamps en conférence de presse ce lundi.

Nzonzi et Sissoko d’entrée ?



Décevants face à la Finlande, Moussa Sissoko et Steven Nzonzi devraient aussi débuter. Le sélectionneur donnerait ainsi une nouvelle chance aux deux milieux de terrains. Pour leur dernière danse de l’année, quel visage vont montrer les Bleus ? Rendez-vous à 20h45 pour en avoir la réponse.



Côté Suédois, les hommes de Peter Wettergren, (adjoint de Janne Anderson, positif au Covid et absent), jouent le tout pour le tout. Se battant pour ne pas descendre en Ligue B, les Nordistes doivent à tout prix remporter plus de points que les coéquipiers de Luka Modric contre le Portugal. Pour ce, ils devraient aligner leurs titulaires habituels.

Les compos probables



France (4-4-2) : Lloris – Pavard, Varane, Lenglet, Digne – Nzonzi, Pogba – Sissoko, Thuram – Griezmann, Mbappé



Suède (4-4-2) : Olsen – Bengtsson, Danielson, Lindelof, Lustig – Svensson, Olsson, Forsberg, Larsson – Berg, Kulusevski