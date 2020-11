Jeudi dernier, Didier Deschamps a donné sa liste pour les prochains match de l’Equipe de France, dont la rencontre face au Portugal en Ligue des Nations.

Sans surprise, le sélectionneur des Bleus fait confiance à Paul Pogba et Antoine Griezmann qui sont actuellement en difficulté dans leur équipes respectives. Peu importe, le double champion du monde apporte son soutien et a toute confiance en ses deux joueurs avec qui, il a décroché le titre de champion du monde en 2018.

« En étant honnête avec vous, quand les joueurs sont dans des situations plus compliquées en club, ils sont forcément un peu impactés. Mais à aucun moment, en ce qui concerne ces deux joueurs, je ne remettrai en cause ce qu’ils sont capables de faire », a prévenu le sélectionneur des Bleus, interrogé dans l’émission Téléfoot ce dimanche. Deschamps espère sans doute relancer les deux joueurs en leur offrant du temps de jeu en sélection et ainsi retrouver une certaine confiance pour bien finir l’année.