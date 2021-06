Surpris par la liste de Sylvain Ripoll, le patron du Stade Rennais a confirmé qu’Eduardo Camavinga ne serait pas autorisé à disputer les Jeux Olympiques cet été.

Présent dans la liste de l’équipe de France pour disputer les Jeux Olympiques cet été, le jeune Eduardo Camavinga ne sera pas libéré par le Stade Rennais, à l’instar du Niçois Amine Gouiri. Interrogé par L’Equipe, le président du club breton, Nicolas Holveck, a maintenu sa position. Un départ de Camvinga pour Tokyo l’obligerait à manquer toute la préparation ainsi que les premiers matchs de Ligue Europa Conférence, qui arriveront au mois d’août.

« J’avais déjà été en contact avec le président de la FFF et le sélectionneur des Espoirs pour expliquer notre position. Nous avons à disputer les barrages de la Ligue Europa Conférence les 19 et 26 août, c’est essentiel pour nous d’aller en phase de groupes et aussi pour défendre la cinquième place de la France à l’indice UEFA. Ça nous impose d’avoir tous nos meilleurs joueurs. Donc nous n’y sommes pas favorables, on a besoin de tous nos atouts. Pour nous, c’est impossible. »