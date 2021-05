Pour la première fois depuis son retour en équipe de France, Karim Benzema s’est exprimé dans l’Équipe du jour, il y évoque la discussion avec le sélectionneur ainsi que la rencontre avec les autres joueurs notamment Olivier Giroud.

Six ans après sa dernière sélection, l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema est de retour en Équipe de France. Il participera à l’Euro du 11 juin au 11 juillet prochain. Dans l’Équipe du jour, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais évoque sa future intégration chez les bleus : « J’ai la chance de jouer avec Raphael Varane à Madrid et il m’a dit que tout le monde m’attendait, que tout le monde était content. Je n’ai aucune appréhension, je suis sûr que ça va super bien se passer. » Avant d’évoquer la relation avec Olivier Giroud. Il y a quelques mois Karim Benzema avait comparé l’attaquant champion du monde du monde 2018 à un Karting et lui à une Formule 1, il répond : « Je l’ai vu lors du match face à Chelsea. On a parlé tranquille. Il m’a félicité pour mon but. C’était bon esprit, c’était cool. J’ai déjà joué avec lui, ça va être pareil qu’avant. »

L’équipe de France sera opposée à l’Allemagne, au Portugal et à la Hongrie lors de la phase de poule de l’Euro.