Avec un doublé, l’attaquant Karim Benzema (33 ans, 93 sélections et 35 buts) a activement participé à la victoire de l’équipe de France contre le Kazakhstan (8-0) ce samedi et donc à la qualification des Bleus pour la prochaine Coupe du monde. Fière du travail accompli, la star du Real Madrid se montre aux anges.

« On savait que l’adversaire était plus faible que nous, on en était conscients, mais il fallait le faire (gagner) et avec la manière. On a vu des buts, du beau jeu. C’est ce que les supporters attendaient. On a pris beaucoup de plaisir, je pense que ça s’est vu sur le terrain. (…) Pour moi, c’est spécial de participer à une deuxième Coupe du monde, ça me fait énormément plaisir, de jouer comme je l’ai fait et surtout de gagner. Et il y a la qualification au bout », a apprécié le numéro 19 tricolore au micro de M6.L’ancien Lyonnais a aussi fait part de sa joie d’entrer dans le top 5 des meilleurs buteurs de l’Histoire de la sélection, devant un certain David Trezeguet. « J’en suis fier. Trezeguet, c’est une légende ça me fait plaisir, mais le plus important c’est de gagner et de participer à la victoire. »