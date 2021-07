Malgré le retour convaincant de Karim Benzema en équipe de France, Noël Le Graët estime que les choses auraient pu se dérouler autrement.

Le président de la FFF, Noël Le Graët, s’est longuement entretenu avec Didier Deschamps ce mercredi à Guingamp pour évoquer l’avenir de l’équipe de France, quelques jours après l’élimination surprise de l’Euro face à la Suisse. Le patron de la fédération a confirmé aujourd’hui que Deschamps serait bien le sélectionneur des Bleus pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, en 2022, et il en a également profité pour donner son avis sur le retour de Karim Benzema.

« On a évoqué le sujet ensemble (avec Didier Deschamps), et on est arrivé à la même conclusion, peut-être qu’il aurait dû faire un ou deux matchs de plus avant. Mais c’est comme ça. Quand Didier a décidé de le rappeler, Benzema a fait des bonds de joie. Il a été super bien accueilli et il a été parfait dans la vie de groupe. Tout le monde l’a remarqué. Karim est un grand professionnel et un homme de qualité. Didier a eu raison de le prendre », a tout de même conclu Noël Le Graët dans une interview accordée au Figaro ce jeudi.