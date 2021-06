Tous les deux blessé ce jeudi, Marcus Thuram et Thomas Lemar pourraient s’ajouter à la liste des absents de l’équipe de France pendant cet Euro.

Après la blessure d’Ousmane Dembélé – forfait pour la suite de l’Euro 2020 – face à la Hongrie (1-1), Didier Deschamps devra compter avec deux absents de plus. Touché à l’adducteur droit cet après-midi lors de l’entraînement des Bleus, Marcus Thuram a dû écourter sa séance pour passer des examens plus approfondis. Même bilan pour le joueur de l’Atlético Madrid, Thomas Lemar, qui a quitté ses coéquipiers en boîtant après un choc à la cheville suite à un contact avec Mike Maignan. L’équipe de France devrait donner des nouvelles dans les prochains jours concernant l’état de santé des deux joueurs et la durée de leur indisponibilité.

Pour rappel, la France, qui a terminé en tête du groupe F devant l’Allemagne et le Portugal, retrouvera la Suisse en huitième de finale de l’Euro lundi prochain, à 21 heures. À l’heure actuelle, Ousmane Dembélé, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Marcus Thuram et Thomas Lemar font partie de la liste des absents.