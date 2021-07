Déçu par son Euro, Antoine Griezmann promet aux fans de l’équipe de France de revenir plus fort.

Encore amer après l’élimination surprise des Bleus la semaine dernière en huitième de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse (3-3, 5-4 après tab), Antoine Griezmann s’est livré dans un message posté sur son compte Instagram. Le buteur du FC Barcelone, qui n’aura trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise contre la Hongrie (1-1), a donné rendez-vous à tous les Français pour la prochaine compétition internationale.

« Difficile de passer à autre chose après cette défaite ! Sortir vainqueur de cette compétition était un rêve, un objectif pour nous. Nous allons apprendre de nos erreurs et revenir plus fort. Je tiens à vous remercier… vous les Français présents dans les stades, devant vos écrans en famille ou entre ami(e)s. Et un grand merci à tous nos supporters qui portaient fièrement nos couleurs les jours de match… Fier d’être français. »