Antoine Griezmann 30 ans, était en conférence de presse au lendemain du match nul, 1-1, des bleus contre la Hongrie où il s’est montré confiant pour la suite du tournoi.

Buteur, hier face à la Hongrie, l’attaquant du FC Barcelone a permis à la France de prendre un point et la tête du groupe F devant le Portugal et l’Allemagne. Présent en conférence de presse, le troisième meilleure butteur de l’histoire de l’Euro s’est montré confiance et réaffirmer qu’il donnerait tout pour le collectif, quelque soit la position qu’il occupe sur le terrain : « Oui, on en a parlé. Le coach, il a tout gagné, comme joueur et comme entraîneur. Moi, je suis toujours au service du collectif. Tant que je suis sur le terrain, tout me va. Il pense que c’est mieux d’être en 4-3-3 avec cette liberté d’aller dans l’axe. Mais faut commencer côté droit. Après, à moi de bouger, de faire mal à l’adversaire. Pour moi, aucun souci là-dessus. Je fais de mon mieux. »

Antoine Griezmann, 38 buts en 94 sélections sera certainement titulaire le 23 juin contre le Portugal, champion d’Europe en titre lors du dernier match de poule avant la phase à élimination directe.