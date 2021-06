L’Equipe de France a été tenue en échec par la Hongrie, 1-1, lors de la deuxième journée de la phase de groupe de l’UEFA Euro 2020. Antoine Griezmann, attaquant revient sur ce match.

L’attaquant du FC Barcelone, Antoine Griezmann a permis à l’Equipe de France d’arracher un point face à de valeureux Hongrois. Il explique au micro de Bein Sport que « c’était un match difficile. On a perdu nos habitudes avec ce stade plein. On ne s’entendait pas, le terrain était sec et il faisait super chaud, mais on le savait avant. On s’est fait prendre sur un contre et on n’a pas su mettre nos occasions au fond en première mi-temps. C’est l’Euro, même face à la Hongrie c’est dur. Il va falloir bien préparer le match face au Portugal. Inquiet ? Non. On l’a vu avec Ousmane Dembélé, on a le banc pour faire la différence à tout moment pendant un match. Mais on doit rester solide derrière comme face à l’Allemagne. Je sais qu’on a l’équipe pour y arriver et j’ai confiance en tout le groupe. »

Les bleus devront valider leur billet pour les huitièmes de finale face au Portugal, le 23 juin prochain lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe de cet Euro 2020.