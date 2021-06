Depuis son pénalty manqué qui a provoqué l’élimination de l’Equipe de France en huitième de finale de l’Euro 2020, Kylian Mbappé est la cible de nombreuses critiques.

Durant ce championnat d’Europe, Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain n’aura pas marqué. Hier soir, en huitième de finale, il aura manqué le pénalty décisif. Depuis, énormément de personnes le porte responsable de ce fiasco. Allan Saint-Maximin, ne comprend pas les critiques et prend sa défense mais aussi celle d’Olivier Giroud : « Voir le retournement de veste de ces « supporters » lynchant un homme qui hier les portait au sommet pour leur faire vivre la plus belle des communions… C’est ça l’action la plus ratée de la soirée… Il n’y a pas de bouc émissaire… On gagne ensemble, on perd ensemble… Et c’est pareil pour Giroud, il fait partie de la team! On est dans la culture de l’instant et dans la recherche de bouc émissaire pour passer notre frustration, je ne dis pas de « féliciter un joueur » ou « de ne pas le critiquer » mais de ne pas le lyncher, c’est différent. »