Lors du dernier match de poule de l’Euro 2020 contre le Portugal (2-2), Adrien Rabiot, 26 ans a joué la fin de la rencontre au poste de latéral gauche. Un poste inhabituel pour le milieu de terrain de formation.

Avec les blessures de Lucas Hernandez (genou) et Lucas Digne (cuisse), Adrien Rabiot a du jouer la fin de la rencontre contre le Portugal au poste de latéral gauche où il a plutôt été à son aise. Présent en conférence de presse, le champion du monde 2018, Presnel Kimpembe explique n’être pas surpris par la prestation de son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain : « Non, on n’en a pas parlé depuis (avec Rabiot, ndlr). Mais pendant la rencontre forcément, il était à ma gauche. On sait que ce n’est pas facile d’entrer en jeu. Adrien est un grand joueur, il sait s’adapter. Il a déjà joué comme défenseur en équipes de jeunes, même si ce n’était pas forcément comme latéral. »

L’Equipe de France affronte la Suisse à Bucarest, lundi à 21h en huitième de finale de l’Euro 2020.