Adrien Rabiot, 26 ans, était présent en conférence de presse à quelques jours du dernier match de préparation à l’Euro (11 juin – 11 juillet) de l’Équipe de France contre la Bulgarie. Il a évoque les postes auxquels il peut évoluer.

Le milieu de terrain de la Juventus Turin, participera à sa première compétition internationale avec l’Équipe de France a exprimé son souhait de jouer au poste de sentinelle s’il y a besoin : « Il faut être prêt à tout. Dans ce milieu de terrain, on est amené à beaucoup bouger et intervertir nos positions. La pointe basse, avec les deux joueurs de côté, on peut tous se retrouver dans cette position de sentinelle, on a tous les qualités pour le faire. Ce sera au coach de déterminer le joueur le mieux armé pour jouer à ce poste-là. Bien sûr que s’il faut le faire, je le ferai. » C’est une preuve de maturité de la preuve d’Adrien Rabiot qui a longtemps refusé d’évoluer à ce poste notamment lors de son passage au Paris Saint-Germain.