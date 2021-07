Trois fois meilleure buteuse du championnat de France(2010, 2012 et 2017), puis de la Ligue des champions (2012), Eugénie Le Sommer détient à son palmarès pas moins de sept Ligues des champions, huit Coupes de France, dix Championnats de France et un Trophée des championnes. Mais au-delà de ces titres, qui est vraiment la joueuse de l’Olympique Lyonnais et de l’équipe de France ? Découvrez-là comme vous ne l’avez jamais vue dans un questions-réponses croustillant ! PROPOS RECUEILLIS PAR VANESSA MAUREL pour Women Sports.

QUESTIONS PERSONNELLES

QUELLE EST TA CITATION PRÉFÉRÉE ?

« Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse. » Si l’on pense comme ça, on ne fait pas de mal aux gens.

TON STYLE DE MUSIQUE ?

J’écoute de tout mais si je dois citer un groupe que j’aime bien, ce serait Coldplay. Quand c’est pour faire du sport, j’écoute évi- demment des musiques plus dynamiques, je mets souvent des playlists toutes faites sur les plateformes.

QUELLES SONT LES PERSONNALITÉS QUI T’INSPIRENT ?

Ce sont particulièrement les sportifs. Je peux particulièrement citer Tony Parker. J’ai récemment regardé le documentaire retraçant sa carrière et j’ai adoré le sportif qu’il a été avec tout son palmarès, tout le travail qu’il a fourni, ainsi que sa persévérance. J’ai aussi apprécié l’homme qu’il était et qu’il est devenu. C’est une belle personne, il est intelligent et c’est un réel businessman !

QUEL EST TON FOOTBALLEUR PRÉFÉRÉ ?

C’est une question très difficile ! J’adore tous les grands joueurs, ceux qui jouent la Ligue des champions, la Coupe du monde, les Coupes d’Europe. J’ai grandi avec Zinédine Zidane comme idole, mais aujourd’hui, j’adore Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Neymar, Mohamed Salah, Sadio Mané, Harry Kane… Bref, tous ceux qui accomplissent de grandes choses.

TON CLUB PRÉFÉRÉ ?

J’en ai deux ! D’abord le FC Lorient, parce que je suis originaire de là-bas, mais aussi logiquement Lyon. Attention, ça ne m’empêche pas d’adorer regarder tous les championnats français, espagnols, anglais. Je ne peux évidemment pas regarder l’ensemble des matches, mais j’essaye de regarder « les big games ».

TON PÉCHÉ MIGNON ?

Les galettes bretonnes ! Je n’en mange pas souvent, mais dès que je rentre en Bretagne pour les vacances, j’en profite. J’adore aussi le Kouign-Amann. Une pâtisserie bretonne également, exclusivement cuisinée à base de sucre et de beurre… Ça ne peut que donner envie !

TON MEILLEUR SOUVENIR AVEC L’OLYMPIQUE LYONNAIS ?



C’est la première Ligue des champions que nous avons remportée en 2011. C’était ma première saison à l’Olympique Lyonnais et mon rêve se réalisait. Les autres finales ont été spéciales aussi, mais la première a une saveur particulière.

TON MEILLEUR SOUVENIR AVEC L’ÉQUIPE DE FRANCE ?

Il y en a deux qui me viennent en tête. Le premier est notre victoire en quarts de finale en Coupe du monde en 2011. On a gagné contre l’Angleterre, après une séance de tirs aux buts, ce qui est toujours particulier avec la tension et le stress. C’était la première fois qu’on pas- sait les poules dans cette compétition. Le second grand souvenir est la Coupe du monde 2019, en France. Le premier match restera à jamais gravé dans ma mémoire, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le contexte. L’arrivée au bus, les supporters qui nous attendent, la foule dans les stades, la première Marseillaise… On a gagné ce match face à la Co- rée du Sud et j’ai marqué le premier but.

TON RÊVE ABSOLU ?

La seule chose qui me manque dans ma carrière est de gagner un titre avec l’équipe de France… Et j’ai bien sûr des rêves pour ma vie personnelle, mais je préfère les garder pour moi.

SI TU POUVAIS VOYAGER DANS LE TEMPS, À QUELLE ÉPOQUE REMONTERAIS-TU ?

J’aimerais bien revenir aux années 90, à mes débuts, pour apprécier chaque moment de ma vie pleinement et me rappeler tout ce que j’ai vécu. J’adorerais revivre cette période insouciante.

SI TU AVAIS UNE BAGUETTE MAGIQUE, QUEL VOEU FERAIS-TU ?

C’est assez facile et sûrement banal en ce moment. Ce serait tout simplement de faire disparaître ce fichu virus pour qu’on puisse tous retrouver notre vie d’avant.

Portrait chinois

Icon Sport

SI TU ÉTAIS UN PERSONNAGE DE DESSIN ANIMÉ ?

Je serais le Roi Lion. Je suis une grande fan de Disney, et il est sans conteste mon préféré. Mais c’est aussi le premier dessin animé que j’ai vu au cinéma, c’est un moment précieux.

SI TU ÉTAIS UN FILM ?

« Maman j’ai raté l’avion ! » Ce film m’a marquée quand j’étais jeune. Je m’identifiais au petit garçon : j’aurais adoré être à sa place et chasser les cambrioleurs !

SI TU ÉTAIS UN ANIMAL ?

Le lion. Déjà parce que c’est le roi de la savane, mais aussi parce que je suis une joueuse de Lyon et que c’est l’insigne du club. J’aime beaucoup les singes aussi. J’adore les regarder, ils sont passionnants et tellement intelligents.

SI TA VIE ÉTAIT UN HASHTAG ?

Sans trop hésiter, ce serait le hashtag que j’ai créé : #WHATELS. Au-de- là d’être composé de mes initiales, il fait référence à George Clooney, que j’adore, et il signifie : « Qu’est-ce qu’on peut faire de plus ? »

SI TU ÉTAIS UNE VOITURE ?

J’aime beaucoup les Royce Royce. Elles sont à la fois élégantes et puissantes.

SI TU ÉTAIS UN MÉTIER ?

Pour moi, le métier que j’exerce est le métier de rêve : footballeuse. Mais sinon, je dirais inventeur. Ça doit être incroyable de créer des choses qui n’existent pas.

SI TU ÉTAIS UN JEU DE SOCIÉTÉ OU UN JEU VIDÉO ?

J’aime beaucoup les jeux vidéo, mais les jeux de société ont marqué mon enfance donc je choisirais le Monopoly. J’y jouais avec mes frères et sœurs. Des parties interminables, qui s’étendaient parfois sur plusieurs jours ! Il nous arrivait même de cacher nos cartes et nos billets durant la nuit pour les ressortir le lendemain !

SI TU ÉTAIS UN VÊTEMENT ?

Le maillot de bain ! J’adore l’été, la plage, la piscine et surtout… Ça rappelle les vacances, et le simple plaisir de profiter !

SI TU ÉTAIS UN INSTRUMENT DE MUSIQUE ?

La cornemuse. Elle me fait penser à la Bretagne. Certes ce ne sont pas des sons que nous avons l’habitude d’entendre, mais j’adore. J’avais même demandé à un groupe de venir nous en jouer pour mon mariage !

SI TU ÉTAIS UN PAYS ?

Je vais répondre assez logiquement… la France. Pas seule- ment parce que c’est le mien, mais aussi parce que c’est un pays fantastique,

qui offre une grande variété de paysages. On a la montagne, la mer, les terres, les vignes…

QUESTIONS QUI TUENT

Les footballeurs sont-ils vraiment des machos ?

Oui en partie, on peut dire que c’est vrai. Mais est-ce que ce sont seulement les footballeurs ? Je ne pense pas. C’est juste qu’ils sont mis en lumière. Mais personnellement j’ai l’impression que c’est la population en général qui l’est. Soyons optimistes, les choses commencent à changer. Aujourd’hui, à l’Olympique Lyon- nais par exemple, les joueurs pro s’intéressent à ce qu’on fait, nous regardent et nous soutiennent.

Le PSG est-il le pire ennemi de l’OL en D1 Arkema ?

Clairement oui ! C’est notre principal rival, que ce soit au niveau français ou même européen. Chaque année, on joue le titre face aux Parisiennes. On peut dire qu’on est les deux équipes les plus compétitives du championnat avec deux gros effectifs.

J’AIME / J’AIME PAS

Es-tu plutôt soirée TV ou soirée boîte ?

Soirée TV. Je n’ai jamais trop été discothèque. J’aime bien être chez moi tranquille, à regarder Netflix.

Plutôt Bob Marley ou ACDC ?

Bob Marley.

Plutôt films ou séries ?

Séries. Mes séries préférées sont : « Game of Thrones », « Scandal », « Murder », « The Crown ».

Plutôt baskets ou talons ?

Baskets en général mais talons pour les occasions !

Es-tu plutôt shopping sur internet ou entre copines dans les magasins ?

Shopping sur internet, sans hésiter. Je n’aime pas trop me retrouver dans la foule, faire les soldes, etc.

020WOMENSPR_Championnes.indd

Plutôt mer ou montagne ?

Mer, évidemment. La montagne, c’est différent, mais j’ai moins eu l’occasion d’y aller puisqu’on n’a pas le droit de skier avec notre statut de footballeuse.

Plutôt champagne ou Champomy ?

Champagne. C’est évidemment à titre exceptionnel, mais on le savoure d’autant plus.

Plutôt MAC ou PC ?

Mac à 100%.

Plutôt Messi ou Ronaldo ?

Impossible à choisir. Ils sont tous les deux incroyables, bien que très différents. Ronaldo représente la persévérance, le travail. Messi, de son côté, c’est plus le talent pur.

Plutôt thé ou café ?

Café.

Plutôt aventurière ou farniente ?

C’est difficile à dire… Je suis les deux. Pendant la saison, je suis plutôt du style farniente, parce que les vacances, c’est sacré et j’ai juste envie de me reposer et recharger les batteries. Mais j’adore aussi découvrir de nouvelles choses, de nouveaux pays, de nouvelles cultures.

Plutôt chat ou chien ?

Je n’en ai pas mais à choisir, je prendrais un chien. J’ai l’impression qu’il y a plus de relation qu’avec un chat.

Eugénie balance ses dossiers !

La joueuse du vestiaire (OL et Équipe de France) la plus… drôle ?

Melvine Malard, la joie de vivre incarnée. Elle a des phases pendant les- quelles elle fait rire tout le monde.

La plus… « ambianceuse » de l’équipe ?

Viviane Asseyi. Elle aussi, c’est un boute-en-train. Elle est toujours prête à ambiancer les coéquipières !

La plus… mauvaise perdante ?

Wendie Renard. Elle n’aime vraiment pas perdre. Mais je dois avouer que je peux aussi me compter dans les plus mauvaises perdantes de l’équipe. Après une défaite, je rumine pendant bien 10 minutes avant de redescendre.

La plus… bordélique ?

Amel Majri sans hésiter. Elle laisse toujours traîner ses affaires. D’ailleurs, dès que je vois quelque chose qui n’est pas rangé je lui demande directement si ça lui appartient.

La joueuse que tu appelles le plus souvent ?

Ada Hegerberg.

Avez-vous des surnoms entre coéquipières ?

La plupart du temps, on utilise des dimi- nutifs pour aller plus vite sur le terrain. Moi c’est Eug’. C’est plus facile pour les étrangères qui peinent à prononcer mon prénom.

Une anecdote avec Jean- Michel Aulas ?

Il y en a plusieurs ! Une fois, je ne saurais me rappeler la date, mais nous venions d’être sacrées championnes de France. Le président nous avait invité à un repas. Il était tellement heureux de notre victoire qu’il avait été le premier à rejoindre la piste de danse !

La seconde illustre vraiment la relation que nous entretenons, nous, l’équipe féminine, avec Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL nous a invitées dans sa maison à Saint-Tropez, juste pour partager un moment privilégié. Ce n’est pas seulement du paraître. Jean-Michel Aulas est toujours là pour nous, très impliqué. Il est au courant de tout ce qu’il se passe, vient aux matches dès qu’il en a la possibilité. Ce n’est pas quelqu’un qui dit juste « je veux que vous gagniez et basta ». Il est toujours là pour nous soutenir, et ne s’échappe pas s’il y a des soucis.

FOOTBALL BUSINESS

CELA FAIT 10 ANS QUE TU JOUES À L’OL : QUELLES ÉVOLUTIONS AS-TU PU CONSTATER DANS LE FOOTBALL FÉMININ PROFESSIONNEL ?

J’ai vécu cette transition de manière progressive. J’ai eu le statut amateur, semi-pro puis professionnel. Pour autant, nous ne sommes toujours pas considérées comme des footballeuses professionnelles puisque nous sommes sous contrats fédéraux. Très peu de joueuses du championnat français (D1 Arkema, NDLR) peuvent vivre de leur sport. Il doit y avoir seulement quatre équipes dont les joueuses sont toutes sous contrat. Dans les autres clubs, beaucoup de joueuses sont amateures, étudiantes, ou doivent travailler à côté.

La plus grosse évolution que j’ai pu constater a été au niveau des infrastructures. Quand je suis arrivée à l’Olympique Lyonnais, on devait s’entraîner sur les terrains de la ville, et on utilisait leurs vestiaires. On ne pouvait pas laisser nos crampons ou autres équipements par exemple. Ce sont des petits détails mais qui font toute la différence.

IL Y A AUSSI EU LES DROITS TV…

Passer à la TV, c’est très récent puisque le championnat n’est 100 % télévisé que de- puis 2018. C’est extraordinaire parce que cela nous apporte une visibilité énorme. En revanche, il y a encore du chemin à parcourir. On joue parfois dans des stades qui ne rendent pas « beau » à la télévision. Il faut qu’on arrive à motiver le spectateur à rester devant son écran.

QUE PENSES-TU DE L’ÉGALITÉ SALARIALE AVEC LES JOUEURS MASCULINS ? DÉMAGO OU RÉALISTE ?

On parle de deux mondes différents… Et moi, j’ai plutôt tendance à dire que ce sont les garçons qui sont arrivés à un niveau de salaire bien trop élevé. Pourquoi ce ne se- rait pas eux qui donneraient un peu d’argent aux filles ? Si on se dit qu’à partir de demain, on instaure l’égalité de salaires, on ne va pas dire à une fille qui gagne 1 000 euros par mois qu’elle gagnera désormais 4 mil- lions, ça n’a pas de sens. Il faudrait déjà que toutes les joueuses du championnat D1 Arkema soient professionnelles. De plus, sur quel salaire se baserait-on pour l’égalité des salaires ? Même entre les garçons eux- mêmes il y a d’énormes disparités…

COMMENT GÈRES-TU LA NOTORIÉTÉ ?

La notoriété arrive progressivement. En marge des matches, cela ne me dérange pas du tout d’être accostée. Dans l’intimité, c’est plus difficile. Mais cela ne me fait plus bizarre quand quelqu’un me demande une photo, ça fait partie du jeu quand on veut être médiatisé. Jamais je ne refuserai un autographe ou un selfie. En revanche, c’est plus compliqué et dérangeant quand les gens font une photo sans demander, ou qu’ils ne disent même pas bonjour… Parfois on a l’impression que les valeurs humaines se perdent. Mais je veux donner l’exemple aux jeunes filles et participer, à mon humble niveau, à transmettre les valeurs positives du sport. Le sourire en fait partie !