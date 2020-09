Champion du Portugal et meilleur buteur du club la saison dernière avec le FC Porto, Alex Telles a réalisé une magnifique saison. Sauf surprise, il devrait quitter les Dragons avant la fin du mercato.

Selon les indications de “RMC Sport”, le latéral gauche brésilien serait très apprécié en Angleterre du côté de Manchester United. Il aurait même trouvé un accord contractuel avec les dirigeants et un bail de 5 ans. Le FC Porto attendrait environ 20 millions d’euros pour vendre son latéral, lié au club jusqu’en 2021 et très performant la saison dernière (13 buts et 12 passes décisives en 49 matchs, toutes compétitions confondues). Une somme qui ne devrait pas refroidir le club anglais.

Notons aussi que l’Atletico Madrid est toujours actif sur le dossier, alors que le PSG pourrait aussi accélérer après la blessure et la longue indisponibilité de Juan Bernat cette semaine en championnat. Affaire à suivre…