Toujours libre de tout contrat, Zinedine Zidane serait tiraillé entre le banc du PSG et celui de l’équipe de France.

Depuis le départ de Zidane du Real Madrid, son avenir est au centre de l’actualité dès qu’un banc se libère. Manchester United l’a contacté au cas où Ole Gunnar Solskjaer serait limogé, mais le Français, selon la presse britannique, n’a montré aucun signe d’intérêt. ESPN privilégie la piste le menant au banc de l’équipe de France ou à celui du PSG. Mauricio est loin de faire l’unanimité dans la capitale alors que Zizou arriverait déjà en terrain conquis, avec les dirigeants à ses pieds. Aujourd’hui, dans une interview accordée à La Provence, l’ancien Merengue a laissé planer le doute concernant son avenir.

« Marseille un jour, Marseille pour toujours ? », lui a demandé le journal et Zidane s’est montré très clair : « Bien sûr. Je suis de Marseille, ça c’est sûr. Même si d’autres choses arrivent… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le serai pour le reste de ma vie ». Alors est-ce que Zidane osera « trahir » l’OM pour le PSG ? Affaire à suivre…