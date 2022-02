Dans une interview accordée à l’Équipe, Thomas Meunier, ancien joueur du Paris Saint-Germain actuellement au Borussia Dortmund a expliqué pourquoi Kylian Mbappé est meilleur qu’Erling Haaland.

Kylian Mbappé ou Erling Haaland ? Thomas Meunier a fait son choix. Le latéral droit, qui a accordé une interview à l’Équipe, a comparé l’apport des joueurs au sein d’une équipe. Pour l’international belge, le joueur du Paris Saint-Germain est légérement meilleur que le Norvégien même s’il estime que se sont deux joueurs différents: « Ce n’est pas du tout le même style. Ce sont des athlètes complets, pas juste des footballeurs, donc il y a des caractéristiques communes : ils ont une pointe de vitesse incroyable, sautent très haut, ont de la résistance et peuvent combiner des deux pieds. Mais, techniquement, je trouve que Mbappé est au-dessus. Haaland, physiquement, reste un vrai numéro 9. Ce n’est pas un mec qu’on peut mettre en 7 ou en 11, c’est un pur buteur. Ils sont super bons tous les deux, après Kylian a ce truc en plus. Quand on pense à Ronaldo le Brésilien, à Thierry Henry, il a cet instinct des très grands joueurs qui pourra faire de lui une légende du football. Erling deviendra aussi un très, très grand joueur, la différence, je crois, c’est qu’il aura toujours beaucoup besoin du collectif pour y parvenir, alors que chez Kylian c’est intrinsèque. On le voit cette année à Paris : si tu enlèves Kylian de l’équipe, ils ne sont pas du tout où ils sont actuellement. Kylian Sauve Paris, il fait la différence seul. »