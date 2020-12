Acheté 20 millions d’euros l’hiver dernier, Eriksen ne s’est pas imposé à Milan. Une situation qui annonce une séparation pour le prochain mercato comme l’a laissé entendre le directeur sportif de l’Inter Milan.

«S’il ne joue pas d’ici janvier, il est presque certain qu’il demandera à quitter le club. Nous avons décidé de faire signer il y a un an pour 20 M€. C’était une bonne affaire mais peut-être qu’il ne correspond pas à notre façon de jouer » a expliqué Beppe Marotta, directeur sportif de l’Inter au média. Le divorce semble quasiment acté entre les deux parties d’autant que le joueur touche un très gros salaire (16 millions d’euros par an). Voilà une bonne affaire qui se dessine pour courant janvier.