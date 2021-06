Dans un entretien accordé au Figaro, Olivier Giroud est revenu sur sa relation avec Benzema, en gardant une pointe d’humour.

Depuis l’annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France, la relation entre le Madrilène et Olivier Giroud est au centre des attentions. Les images de leurs froides retrouvailles à Clairefontaine on fait beaucoup de bruit, pourtant, l’ancien Montpelliérain assure n’avoir aucun problème avec Benzema. Il l’a répété ce vendredi dans une interview accordée au Figaro.

« Il n’y a aucune raison de se taper dessus avec Karim (…) Les déclarations qu’il a eues sur moi m’ont fait sourire et marrer plus qu’autre chose. Je l’ai pris avec beaucoup de recul à l’époque et encore plus aujourd’hui. Je me mets aussi à sa place, ce n’est pas facile de faire son retour comme ça. Encore une fois, il faut savoir pardonner et ne pas être rancunier, ma foi me permet d’être en paix », ajoute le joueur de Chelsea, qui a déjà prévu le coup en cas de victoire à l’Euro cet été. « On ira fêter ça tous les deux (avec Benzema) sur un circuit en karting, ça fera une belle photo. » Une référence à la phrase de KB9 sur Instagram, qui s’était comparé à une F1 et Giroud à un karting.