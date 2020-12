Véritable sensation de ce début de saison à Liverpool, Diogo Jota a rapidement comblé les attentes des fans des Reds, qui attendaient pourtant le recrutement de Timo Werner.

Tout proche de rejoindre Liverpool l’été dernier, le buteur prodigieux du RB Leipzig, Timo Werner, a finalement pris la direction de Chelsea, où il estimait pouvoir bénéficier de plus de temps de jeu. À la place, Liverpool a donc décidé de recruter le jeune Diogo Jota pour un montant de 45 M€. De l’argent bien investi puisque le Portugais de 23 ans a déjà fait trembler les filets adverses à neuf reprises en douze rencontres de Premier League et de Ligue des Champions. Des statistiques bien au dessus de celles de Timo Werner, auteur de 7 buts en 14 matchs avec les Blues.

« Timo Werner se porte bien et je suis sûr qu’il aurait pu s’intégrer dans le système de Liverpool, mais Liverpool voulait d’un joueur motivé », a expliqué l’ancien attaquant de Premier League, John Barnes, dans une interview au micro de Sky Sports. « D’un point de vue financier, ils auraient payé sans problème les 55 millions d’euros que Chelsea a déboursé pour Werner, mais peut-être que Werner voulait être certain de jouer toutes les semaines, ce qu’il fait à Chelsea. Du point de vue de Werner, il n’aurait pas eu la garantie d’une place de titulaire à Liverpool. C’est peut-être ce qui a fait pencher la balance en faveur d’un joueur comme Diogo Jota, qui a accepté de ne pas venir en titulaire indiscutable et qui se retrouve maintenant dans le onze type de Jürgen Klopp ». L’avenir nous dira qui de Chelsea ou Liverpool a finalement fait la meilleure affaire cet été.