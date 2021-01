Encore auteur d’un excellent début de saison à Leipzig, Dayot Upamecano serait pisté par trois des plus grandes écuries de Premier League.

Véritable patron de la défense du RB Leipzig, le Français Dayot Upamecano est certainement l’un des joueurs les plus convoités de la Bundesliga. Si le Bayern Munich s’est déjà positionné sur le dossier, le défenseur de 22 ans semble plus proche d’un départ vers la Premier League, championnat où il pourra exploiter toutes ses qualités physiques. Mais là encore, la lutte s’annonce acharnée entre les différents prétendants. Selon le Daily Star, Liverpool et Manchester United surveillent le Français depuis déjà plusieurs saisons, mais Chelsea – dont les récentes performances inquiètent – pointerait également le bout de son nez.

Dans une récente interview accordée au magazine allemand Kicker, le PDG du club de Bundesliga, Oliver Mintzlaff, a admis qu’ils envisageraient de vendre Upamecano à condition d’une offre à la hauteur de leurs attentes. L’été dernier, les Red Devils étaient prêts à mettre 60 millions d’euros sur la table pour attirer le joueur. Une somme qu’il faudra sans doute aligner de nouveau cet hiver ou l’été prochain pour faire réfléchir les dirigeants de Leipzig.