Depuis le licenciement de Jean Marc Furlan, Michel Padovani assure l’intérim à l’AJ Auxerre. L’ancien coach de Bastia ne semble pas du tout satisfait de cette situation.

En effet, dans un entretien accordé à Prime Video, Padovani n’a pas hésité à se livrer sur son inconfort à la position de coach n°1. Après avoir déjà connu cette position plusieurs années auparavant, l’actuel coach d’Auxerre avoue préférer grandement être un homme de l’ombre.

« J’ai l’impression de l’avoir trahi, donc ça me gêne beaucoup. Ça me perturbe tout le temps, et je n’arriverai pas à changer quoi que ce soit. Je n’ai jamais aimé prendre la place de numéro un. Je déteste ça. J’ai déjà été dans ce rôle il y a quelques années à Bastia et à la fin de ce remplacement, j’ai décidé de ne jamais être entraîneur principal. Je pense que je suis bien en numéro deux, et je n’ai pas envie de ne pas réussir à faire mes courses. Tout le monde m’avait interpellé quand je faisais mes courses en Corse et je déteste ça. La mise en avant me gêne. C’est vraiment difficile. »