Le Français de 43 ans aimerait bien renfiler la casquette de coach sur le banc de son club de cœur, Arsenal.

La carrière d’entraîneur de Thierry Henry est encore incomparable à sa carrière de joueur. Après un passage en tant qu’adjoint sur le banc de la sélection belge puis un flop à l’AS Monaco, l’ancien attaquant des Gunners pensait se relancer en MLS, au CF Montréal. Mais le Français a choisi de quitter son poste en février dernier pour se rapprocher de sa famille en Angleterre. Pour autant, sa détermination de construire une grande carrière de coach ne semble pas entamée. Il rêve même de reprendre un jour les rênes d’Arsenal, comme il l’explique dans une interview accordée à Four Four Two.

« Écoutez, si vous demandez à un fan d’Arsenal s’il aimerait un jour entraîner Arsenal, il vous répondra que oui. Si vous demandez à un fan d’Arsenal s’il aimerait marquer un but pour Arsenal, il vous dira oui. Quand j’en parle, c’est une utopie. Les gens s’emportent quand je dis que c’est mon club, mais j’ai ça dans le sang, je suis fan d’Arsenal. Arsenal fait partie de moi et le sera toujours – la moitié de mon cœur appartient à Arsenal, et l’autre moitié à ma famille. L’affinité que j’ai avec les fans d’Arsenal est quelque chose que je ne peux pas décrire – c’est quelque chose qui va toujours me manquer. Donc si vous me demandez si un jour j’aimerais entraîner Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour j’aimerais être l’homme à tout faire d’Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour j’aimerais couper la pelouse de l’Emirates Stadium, alors oui. »