L’attaquant international turc Melvüt Erding (35 ans) signe au Racing Besançon en National 2.

Melvüt Erding est de retour ! Le franco-turc vient de s’engager dans un nouveau projet avec le club de Besançon en National 2. Formé à Sochaux et passé par le PSG ou encore l’ASSE, l’attaquant revient en France après avoir connu 6 clubs en Turquie depuis 2017 dont l’Istanbul Başakşehir et Fenerbahçe SK. L’année passée, il était en D2 turque dans le club d’Ümraniyespor. Tout juste vainqueur de la National 3, le Racing Besançon s’offre un renfort de taille pour la National 2. Avec plus de 500 matchs en professionnel, Melvüt Erding va apporter toute son expérience.