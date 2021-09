Le FC Nantes se dirige vers une nouvelle saison délicate. Après 5 matchs, les Canaris sont cinquièmes avec 4 points au compteur. Des résultats mitigés qui ne sont pas pour rassurer les supporters. Seule bonne nouvelle à se mettre sous la dent, la campagne d’abonnement sera bientôt lancée.

« Chers abonnés, chers supporters. Dans le prolongement des dernières informations concernant la billetterie pour cette saison 21/22, le FC Nantes est aujourd’hui très heureux de vous communiquer qu’une campagne d’abonnement sera lancée prochainement.

En effet, comme annoncé en avant-première aux groupes de supporters la semaine dernière, les conditions sanitaires et organisationnelles sont aujourd’hui réunies pour envisager la suite de la saison plus sereinement, et permettre l’accueil de tous les amoureux des canaris. Les offres et tarifs appliqués lors de la saison 20/21 seront reconduits cette année, avec une nouveauté toutefois, les mineurs bénéficieront maintenant d’un tarif unique dans toutes les tribunes (4€ par match pour les -12 ans / 7€ pour les -18 ans).

Aucune date précise de lancement n’a pu être fixée pour l’instant, le Club communiquera très prochainement pour vous l’annoncer, mais sachez que les équipes concernées font leur maximum pour permettre à tous les fans des Canaris d’obtenir leur carte d’abonnement le plus tôt possible. En attendant et sur les prochains matchs avant que la campagne ne soit lancée, toutes les personnes souhaitant venir à la Beaujoire devront acheter leurs places sur les canaux de vente habituels, mais les abonnés des saisons 19/20 et 20/21 bénéficieront d’un tarif équivalent à celui d’une place abonnement« , peut-on lire dans un communiqué officiel publié par le club.