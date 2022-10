Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le FC Barcelone est sur la piste de l’attaquant de l’Athletico Paranaense, Vitor Roque, 17 ans.

Pour dénicher la future star du football mondial, il faut s’y prendre de plus en plus tôt. Outre Endrick, l’attaquant de Palmeiras de 16 ans à peine, le FC Barcelone convoite également une autre pépite brésilienne : Vitor Roque, 17 ans. Formé à Cruzeiro, il est devenu titulaire dans sa nouvelle équipe de l’Athletico Paranaense, qu’il a rejointe en avril dernier. Il totalise déjà 6 buts et 3 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée entre 35 et 40 millions d’euros, selon Mundo Deportivo.

Mais attention, comme pour Endrick, le Barça ne sera pas seul sur le dossier. Le Real Madrid et la Juventus seraient également sur le coup !