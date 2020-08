La LFP a une nouvelle-fois fait preuve de son incompétence. Ce matin, la Ligue a dit oui à la requête du Paris Saint-Germain.

Sur le papier, le club qui a terminé finaliste de la Ligue des Champions devait débuter le championnat le 29 août prochain à 21 heures face au RC Lens. Mais la réalité est bien différente car le club de la capitale a eu gain de cause. Les Parisiens ont demandé un temps de repos supplémentaire pour le championnat. Ils joueront donc la rencontre face au Racing le 10 septembre prochain, avant d’enchaîner avec le Clasico face à l’OM le 13 septembre.

“A la demande du Paris Saint-Germain et en accord avec le club du RC Lens et le diffuseur Canal+, le Bureau de la LFP, réuni ce jour, a décidé de reporter la rencontre opposant le RC Lens au Paris Saint-Germain, initialement prévue le samedi 29 août 2020 à 21h, au jeudi 10 septembre 2020 à 21h. Par ailleurs, la rencontre opposant le RC Strasbourg Alsace à l’OGC Nice, initialement prévue le dimanche 30 août 2020 à 17h, est avancée au samedi 29 août 2020 à 21h en accord avec les deux clubs et le diffuseur Canal+. La LFP remercie particulièrement les clubs concernés, ainsi que Canal+ pour sa compréhension et sa coopération”, a fait savoir la LFP par le biais d’un communiqué.

Pourtant 6 jours de repos semblaient largement suffisant, mais le PSG a bien de plus de pouvoir que la Ligue et c’est une réalité…