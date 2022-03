Auteur d’une carrière, pour l’heure, en dents-de-scie, Timothy Weah est revenu pour La Gazetta dello Sport, sur ses ambitions avant la rencontre entre le LOSC et Chelsea en Ligue des Champions. Et l’Américain ne s’est pas caché, il souhaiterait marcher sur les traces de son père à l’AC Milan…

« Bien sûr que je suis concentré sur Lille, mais ça a toujours été mon ambition de jouer un jour dans un grand championnat comme la Serie A et en en particulier dans un grand club comme Milan, qui fait un peu partie de l’histoire de ma famille. (…) Il (son père, ndlr) n’en parle jamais ouvertement, mais quand j’étais enfant, il y avait l’idée que j’allais jouer dans les équipes de jeunes des Rossoneri. Les choses se sont passées différemment, mais peut-être que j’arriverai quand même à Milan. Dans le football, les choses vont vite, et on ne sait jamais », a expliqué l’attaquant du LOSC.

