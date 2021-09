Arrivé en 2019 au FC Barcelone Junior Firpo a eu du mal à faire sa place au sein de l’effectif catalan. Le jeune joueur de 24 ans n’a d’ailleurs pas prolongé avec son club, et a plutôt décidé durant ce mercato d’été de s’engager avec Leeds.

« J’ai beaucoup appris parce que j’ai joué avec certains des meilleurs joueurs du monde à leur poste, mais j’ai aussi eu de la frustration parce que je voulais jouer plus et je pensais que je méritais d’avoir plus de temps de jeu. Ils ne l’ont pas fait. Ils ne m’ont pas donné l’opportunité de jouer », a-t-il déclaré au micro de Sky Sports.

Pour rappel, le défenseur n’a disputé que 36 rencontres (2 buts inscrits) avec le FC Barcelone.